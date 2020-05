Notizie Calcio – Bundesliga da record, audience triplicata

MILANO – Audience triplicata per la Bundesliga in televisione. Il massimo campionato tedesco è ripartito nel week-end, dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus, facendo registrare importanti numeri per quanto riguarda l’audience. Secondo quanto riporta l’Ansa infatti, attirato oltre sei milioni di telespettatori. Numeri che parlano di record assoluto per Sky.de e testimoniano quella che è la voglia di poter rivedere finalmente le partite, anche se da casa e nn allo stadio, da parte dei tifosi. Un piccolo ritorno alla normalità o più semplicemente la possibilità di intrattenimento che è proprio del calcio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live