Notizie Calcio – Bundesliga, cambia il protocollo: via la mascherine

MILANO – Cambia il protocollo, inerente al mondo del calcio, in Germania. La Bundesliga è stata la prima a ripartire dopo lo stop causato del Coronavirus e di conseguenza la prima a prendersi delle responsabilità, dal punto di vista sanitario. Per permettere al calcio di tornare in campo. Adesso è tempo di cambiamenti per i tedeschi. Visti anche gli ottimi risultati raggiunti, non soltanto legati allo share televisivo per gli incontri di calcio in televisione. La Federcalcio tedesca e la Bundesliga hanno fatto sapere che giocatori e staff in panchina non avranno più l’obbligo di indossare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione. Una mossa che denota come in Germania si stia andando verso un allentamento dei provvedimenti anti-Coronavirus, di pari passo con il calo della pandemia.

