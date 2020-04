Notizie Calcio – Bundesliga amara, finora, per Dani Olmo

MILANO – Dani Olmo è stato a lungo uno degli oggetti del desiderio del Milan, soprattutto nell’ultima finestra invernale di mercato. Alla fine però il calciatore ha preferito trasferirsi in Germania, al Lipsia, piuttosto che a Milano. Per via del progetto del club tedesco, molto incline al lancio di giovani calciatori. L’avventura dello spagnolo in Bundesliga, però, stenta a decollare. Il fantasista infatti è stato convocato in 6 volte, disputando soltanto quattro partite: due dal primo minuto e altrettante subentrando nel secondo tempo. In altre due occasioni, invece, è rimasto in panchina. L’incertezza intorno al giocatore è legata anche al ruolo da ricoprire in campo, i match disputati lo hanno visto impegnato sia da trequartista, in due occasioni, che da ala destra e in un’occasione da punta. Anche il bottino è del tutto insufficiente: un solo assist.

Eppure le premesse intorno a Dani Olmo erano tutt’altre, dato che viene considerato come uno dei migliori talenti della sua generazione e ha disputato l’ultimo Europeo Under 21 da protagonista con la Spagna. Per trarre però un giudizio è ancora presto, servirà ancora del tempo per ambientarsi alla nuova realtà, anche se le premesse per il momento non inducono al sorriso.

