Notizie Calcio – Braconaro: “Serve qualche aggiustamento al protocollo”

MILANO – Ai microfoni di Radio KissKiss è intervenuto Francesco Braconaro, membro della commissione medico scientifica generale. Ecco che cosa ha detto sulla possibile ripresa del campionato di calcio di Serie A.

: «Andrà fatto qualche aggiustamento al protocollo sanitario, ma sono sicuro che quando c’incontreremo con la Commissione tecnico scientifica, riusciremo a trovare un accordo. Sicuramente il rischio non verrà azzerato, ma questi protocolli sono una garanzia sulla riduzione del rischio contagio, questa è una cosa che abbiamo sempre detto. La condizione epidemiologica ha intrapreso una strada e vedo un piccolo spiraglio d’ottimismo per riprendere gli allenamenti. Vediamo come andrà nei prossimi quattordici giorni, abbiamo allentato il distanziamento sociale».

