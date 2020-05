Notizie Calcio – Balotelli: pace fatta, forse, con il Brescia

MILANO – Mario Balotelli è tornato ad allenarsi oggi con il Brescia, secondo quanto riporta l’Ansa. L’ex Milan ieri aveva saltato la sessione di lavoro di lavoro con le Rondinelle, a causa di un mal di pancia. Il club però non sembra aver preso bene questa assenza, puntualizzando che le spiegazioni dell’attaccante sono arrivate in ritardo. Un ulteriore sintomo del rapporto logoro tra l’attaccante e Cellino, presidente del Brescia. Ricucire lo strappo sembra un’operazione disperata, tanto che continuano ad arrivare indiscrezioni su una possibile rescissione contrattuale tra le parti. Intanto anche le voci di mercato sull’ex Milan continuano a susseguirsi, Balotelli il prossimo anno potrebbe sbarcare in Brasile, diversi club verdeoro sembrano essere alla finestra.

