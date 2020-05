Notizie Calcio – Balotelli, Cellino scarica l’ex attaccante del Milan

MILANO – Arriva un nuovo aggiornamento sulla vicenda Balotelli-Brescia. Il presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, ha parlato dell’attaccante italiano ai microfoni della Bbc e della situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni. Ecco che cosa ha detto.

: «Ingaggiarlo è stato un errore, non viene agli allenamenti non mi sembra poi molto interessato al Brescia e al futuro del club. Per me questo è il problema. Balotelli ha un contratto per la Serie A, non per la B, quindi se non riusciremo a salvarci, si svincolerà automaticamente. Credo anche che non gli interessi poi molto rimanere in Italia, entrambi abbiamo commesso un errore. pensavo che tornare nella sua città lo avrebbe aiutato, stimolato, penso però che anche gestione del calciatore, da parte del tecnico precedente (Corini) sia stata sbagliata».

