Notizie Calcio – Austria: blitz della polizia durante l’allenamento di un club

MILANO – Arriva una notizia curiosa dall’Austria che mette la lente d’ingrandimento sul mondo del calcio e i protocolli sanitari, nell’era dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta il quotidiano Kurier, la seduta di allenamento odierna del LASK è stata interrotta dall’arrivo della polizia. L’intenzione delle forze dell’ordine era quella di controllare che le norme di sicurezza (imposte dai protocolli sanitari) fossero state tutte rispettate. Grande attenzione sarebbe stata posta sulle distanze sociali che i calciatori e i membri dello staff devono, assolutamente, rispettare. Il campionato di calcio in Austria dovrebbe ripartire tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, non è detto che non vengano fatti altri controlli a sorpresa, in modo da garantire la massima sicurezza agli atleti e ai membri degli staff dei club.

