Notizie Calcio – Anche i campionati Primavera 1 e 2 verso lo stop definitivo

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha lasciato il segno anche nel mondo del calcio. Tutti i principali campionati nazionali e le competizioni europee sono fermi, ma la volontà è di ripartire non appena sarà possibile, in modo da portare a conclusione la stagione. Ci sono, invece, delle realtà che si sono dovute fermare e questo stop è diventato definitivo, come nel caso dei tornei giovanili, sospesi dalla FIGC. Attualmente, però, La Primavera 1 la Primavera 2 non hanno subito questo trattamento, ma sembra che sia solo questione di tempo e poi saranno “congelati” anche i tornei giovanili più importanti in Italia. Se così dovesse essere, quindi verrano sospese anche le retrocessioni e le promozioni. Stesso discorso per chi già vedeva la possibilità di diventare campione d’Italia. Nel caso del Milan si tratterebbe di una vera mazzata, dato che la Primavera rossonera è capolista in Primavera 2.

