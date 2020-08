Notizia Calcio – Atalanta-PSG: le probabili formazioni

MILANO – Tra poco scenderanno in campo l’Atalanta di Gasperini e il PSG di Tuchel per la gara dei quarti di finale di Champions League. Ecco come potrebbero scendere in campo le due formazioni, in base alle scelte dei due allenatori.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic, Zapata. All.: Gasperini

Psg (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar. All. Tuchel

C’è molta attesa perla partita, dato che l’incontro sarà “a gara secca”, senza quindi la possibilità di un secondo confronto, di ritorno.

