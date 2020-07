MILANO – La Lega Serie A ha reso noto i giorni e gli orari in cui si giocherà l’ultima giornata del campioanto di Serie A: il Milan, impegnato a San Siro contro il Cagliari, scenderà in campo sabat 1 agosto alle 20.45.

