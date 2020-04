Non solo il riscatto di Kjaer: nel mirino del Milan altri due giocatori del Siviglia

MILANO – Si intensifica l’asse di calciomercato fra Milan e Siviglia. I due club sono in ottimi rapporti, soprattutto dopo gli affari che hanno portato Kjaer a Milano e Suso in Andalusia. Stando a ciò che riferisce ‘fichajes.com’, le due società potrebbero imbastire nuove operazioni nella prossima campagna acquisti. Il Milan sembra infatti intenzionato a riscattare Kjaer e avrebbe messo nel mirino altri due giocatori del Siviglia: il portiere Sergio Rico, il quale rientrerà dal prestito al Psg, e il centrocampista Rony Lopes che, dal canto suo, farà ritorno dopo l’esperienza in prestito al Monaco.

