MILANO – L’ultima idea per il centrocampo del Milan è il bianconero Emre Can. A riportare la notizia è il portale Sportmediaset.it che sottolinea come il tedesco, dopo l’esclusione dalla lista Champions da parte di Sarri, abbia iniziato ad accarezzare l’idea di lasciare Torino. Il Milan, che già aveva provato ad ingaggiare il mediano in estate, ci riprova garantendogli spazio. Una condizione fondamentale per il giocatore per non perdere il treno degli Europei.