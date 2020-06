Nocerino: “Milan senza progetto e continuità, così non si va lontano”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra proprio al Milan: “È un vincente. Uno come Ibra non sposa l’aspetto economico, ma l’ambizione del progetto. Il Milan però inizia sempre da zero, non c’è continuità. Ogni anno cambiano sempre giocatori, dirigenti e allenatore: così non è facile costruire e gettare le basi per realizzare qualcosa. Al Milan manca un progetto a lungo termine. Ibra verso l’addio? Vuole giocare per competere, non per vivacchiare. Se gli daranno la possibilità di competere ad alti livelli magari resterà, altrimenti andrà da un’altra parte”.

