MILANO – L’arrivo di Alessandro Florenzi al Valencia ha bloccato l’acquisto da parte degli spagnoli per l’ex terzino del Milan Ignazio Abate. Infatti “Els Che”, come vengono chiamati gli iberici, avevano mostrato un forte interesse per l’ex esterno rossonero ma con l’arrivo in Spagna dell’ormai ex capitano della Roma Abate dovrà scegliere un’altra destinazione. Su di lui c’è forte ancora l’interesse del Brescia, ma all’estero continua a piacere a West Ham e Getafe.