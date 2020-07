Niente Milan per Thiago Silva? Un club torna su di lui

MILANO – Durante il lock down per il Covid-19 era arrivata la notizia che il PSG non avrebbe rinnovato il contratto di Thiago Silva. Nonostante il difensore non sia più giovanissimo (a settembre compirà 36 anni) aveva ricevuto molte offerte. Su tutte quelle dell’Everton del suo ex allenatore Carlo Ancelotti, deciso a portare a Liverpool il giocatore per rinforzare il reparto difensivo. In Italia anche il Milan e la Fiorentina stanno pensando ad ingaggiarlo. Ma qualcosa nelle ultime ore sembrerebbe essere cambiato. Infatti, il PSG avrebbe compiuto uno spettacolare e inaspettato dietrofront e starebbe pensando di rinnovare il contratto del brasiliano. I transalpini stanno lavorando sottotraccia per avere ancora l’ex Milan.

