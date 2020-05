Nesta e la finale di Manchester: “In palio c’era anche l’onore, che festa quando siamo rientrati a Milano!”

MILANO – Contattato dai microfoni dei canali ufficiali del Milan, Alessandro Nesta, uno dei grandi protagonisti del trionfo di Manchester del 28 maggio 2003, ha raccontato quella indimenticabile serata: “Sinceramente avrei preferito giocare la finale contro una squadra straniera, perché non sai come va a finire e se perdi con un’italiana è più dura da digerire. La posta in palio era altissima: oltre alla coppa c’era l’onore. Siamo arrivati al campo molto tesi, sia noi che loro. Si percepiva il nervosismo, infatti non è stata una partita spettacolare”.

SUL RIGORE – “Al momento dei rigori tanta gente non se l’è sentita di andare sul dischetto. D’istinto mi son sentito di offrirmi, convinto che Ancelotti mi dicesse di no. Invece mi ha dato il via libera. Ho visto che intorno a me c’erano tanti giocatori forti; avevano sbagliato centravanti come Trezeguet e Zalayeta, quindi pensavo che un mio eventuale errore sarebbe stato meno grave. Così mi presentai con un po’ d’incoscienza sul dischetto e per fortuna feci gol”.

SUI FESTEGGIAMENTI – “Abbiamo fatto il torello fuori da Manchester, in un campo da golf, con tutti i ragazzi, anche quelli della cucina. Sono momenti che legano le persone. Quando oggi rivedo i miei ex compagni di squadra sento che proviamo ancora un grande rispetto reciproco. Il legame ci sarà sempre, abbiamo vissuto emozioni stupende insieme”.

SUL RIENTRO A MILANO – “Mi ricordo che è stato bellissimo, siamo andati in piazza del Duomo ed era piena di gente. C’era un grandissimo entusiasmo, i tifosi aspettavano da diversi anni la vittoria di un’altra Champions. Riportare quella coppa a Milano è stato veramente bello, un motivo di enorme soddisfazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live