Nesta: “Al Milan contava solo vincere, dopo la prima Champions arrivò Stam…”

MILANO – Protagonista di una diretta Instagram assieme a Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, leggenda del Milan, ha parlato di quando alzò al cielo la prima Champions League, nel 2003: “Al Milan dovevo solo pensare a vincere. Dopo aver conquistato la Champions, ho pensato di poter essere tranquillo per almeno dieci anni. Ma l’estate seguente la società acquistò Jaap Stam. Lì capii immediatamente il messaggio: non ci si poteva rilassare, bisognava continuare a vincere. Un giocatore non sarà mai più grande di un club”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...