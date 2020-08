Napoli, un nuovo acquisto positivo al Coronavirus

MILANO – Andrea Petagna, nuovo acquisto del Napoli, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. L’attaccante, come spiega il club azzurro in un comunicato, è asintomatico ed è in isolamento: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”.

