Napoli, rifinitura in vista del Milan: due assenze per Gattuso

MILANO – Domani sera il Napoli ospiterà al San Paolo il Milan, per il trentaduesimo turno di campionato. Oggi la squadra partenopea ha svolto l’allenamento di rifinitura direttamente allo stadio; come riferisce Il Mattino, Fernando Llorente ha svolto lavoro personalizzato in palestra e la sua convocazione è a rischio. A parte l’attaccante spagnolo e Kevin Malcuit, infortunato ormai da diverso tempo, Gennaro Gattuso può contare su tutto il resto del gruppo per la partita contro la sua ex squadra.

