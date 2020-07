Napoli-Milan, i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Questa sera il Milan scenderà in campo al San Paolo di Napoli, per la trentaduesima giornata di campionato. Mister Pioli ha diramato la propria lista dei convocati per questa delicatissima trasferta.

PORTIERI: Begović, G. Donnarumma, Soncin.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti Manuele Baiocchini ha svelato un’altra grossa indiscrezione in diretta TV su Sky Sport, l’annuncio è pesante: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live