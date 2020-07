Napoli-Milan, Bergonzi: “Rigore ineccepibile per i rossoneri, bravo La Penna”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha commentato il rigore assegnato ieri in favore del Milan dal direttore di gara Federico La Penna: “Sono soddisfatto del suo operato. Ha arbitrato molto bene, è un ragazzo giovane, poco appariscente e molto umile. Si rapporta bene con i giocatori. Vede bene i falli e tira fuori i cartellini in maniera abbastanza omogenea. Il rigore per il Milan è netto e il Var può solo confermare la decisione. Per me La Penna si merita un bel 7,5 in pagella”.

