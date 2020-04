Muntari: “Il Milan è la mia famiglia. Ibra? E’ di un altro pianeta”

MILANO – Attraverso l’applicazione ufficiale del Milan, Sulley Muntari, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Intanto Forza Milan per sempre. Voi milanisti siete la mia famiglia, mi avete dato tanto, anzi tutto. Voglio bene a tutti i tifosi rossoneri e a tutto il Milan, sperando di rivederlo in alto il più velocemente possibile”.

SU IBRA – “Zlatan è il calcio, non si discute. E’ di un altro pianeta rispetto agli altri, nella mia squadra lui c’è sempre anche con una gamba sola”.

