Mundo Deportivo – Rafinha proposto anche al Milan

MILANO – Il centrocampista brasiliano Rafinha, vecchia conoscenza della Serie A per aver vestito la maglia dell’Inter, potrebbe tornare in Italia nella prossima finestra di mercato. Attualmente è in prestito al Celta Vigo che, però, sembra aver già deciso di non riscattarlo. Il classe 1993 rientrerà dunque al Barcellona, che dal canto suo proverà di nuovo a cederlo, magari a titolo definitivo. Stando a ciò che riferisce il quotidiano catalano ‘Mundo Deportivo’, il procuratore di Rafinha sarebbe già in contatto con diverse società italiane e avrebbe proposto il suo assistito anche al Milan.

