Mundo Deportivo – Milan e Siviglia trattano per Suso. Si va per il prestito

MILANO – Suso nei giorni avrebbe chiesto la cessione alla dirigenza del Milan e nelle ultime ore, secondo quando riportato da “El Mundo Deportivo” i rossoneri starebbero trattando con il Siviglia. La squadra andalusa avrebbe già un accordo con il giocatore. Manca ancora quello con tra i club. La dirigenza di via Aldo Rossi non sembrava favorevole al club dell’ex Roma Monchi, tanto da aver chiesto 30 milioni, ma ora le posizioni di Boban e Maldini sembrano più morbide tanto da offrire un trasferimento in prestito con opzione di acquisto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.