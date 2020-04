Mundo Deportivo – Il Barcellona mette Rakitic sul mercato

MILANO – In Spagna sono sicuri: Ivan Rakitic e il Barcellona si separeranno a fine stagione. Il centrocampista croato è da tempo uscito dall’undici titolare di Valverde, diventando una riserva di lusso. Questo ha portato Rakitic a chiedere la cessione. Stando a ciò che riferisce ‘Mundo Deportivo’, il club catalano ha accolto la richiesta del giocatore, soprattutto in virtù di un contratto che scadrà nel 2021. Infatti, se il Barça non venderà Rakitic nella prossima sessione di mercato, lo perderà a parametro zero il prossimo anno. I club interessati sono molti, fra cui il Milan che, qualora il croato accettasse una riduzione dell’ingaggio, potrebbe fare un concreto tentativo per acquistarlo.

