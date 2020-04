Morace: “Non ci sono le premesse per far ripartire il calcio femminile”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di ‘JuventusNews24’, Carolina Morace, ex allenatrice del Milan femminile, si è espressa sul momento che sta attraversando il calcio in seguito allo stop per il coronavirus: “Le premesse per far ripartire il calcio femminile non ci sono. Se ripartisse il calcio femminile, tutti gli altri sport si lamenterebbero e avrebbero ragione. Il rischio contagio è troppo alto. Laddove invece ci sono problemi di sopravvivenza del calcio italiano bisogna fare il tutto per tutto, magari rischiando un po’. Ma credo che il Governo stia prendendo tempo anche perché non siamo fuori pericolo e se ci fosse un contagio si dovrebbe interrompere di nuovo tutto. Vedere questo nel femminile sarebbe assurdo”.

