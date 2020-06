Monza, Galliani: “Non ho mai tradito il Milan. Ibra? Non è alla nostra portata”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, è tornato a parlare dell’addio al Milan e dell’approdo al Monza che, ieri, è stato ufficialmente promosso in Serie B: “Dopo aver lasciato il Milan ho ricevuto tante richieste, ma non faccio nomi. Approdare al Monza non è stato un tradimento al Milan. Prima di andare nel club rossonero ero proprio al Monza, la squadra della mia città. Non ho mai pensato di andare in un’altra squadra che non fosse il Milan: il Monza infatti non è un altro club, ma la squadra della mia città di nascita”.

SU IBRAHIMOVIC – “Lo sento, è un vecchio amico ma è un ipotesi non realizzabile per noi. Anche per regolamento. In Serie B, infatti, c’è un limite sui giocatori disponibili in rosa nati dopo il 1997”.

