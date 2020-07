Monza, Galliani: “Ibra? L’ho incontrato la scorsa settimana, ma…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Binario Sport, Adriano Galliani, ex dirigente del Milan oggi amministratore delegato del Monza, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, più volte accostato alla società brianzola: “Mi sono incontrato con lui la settimana scorsa. C’è sempre un grande rapporto tra di noi, siamo molto legati, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tanti altri club non solo di Serie B, ma anche della stessa Serie A”.

