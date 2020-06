Monza, Galliani: “Abbiamo avuto contatti con Menez, ma…”

MILANO – Jeremie Menez, ex attaccante del Milan, è ad un passo dal firmare un contratto con la Reggina, squadra appena promossa in Serie B. Tuttavia, il francese era vicino ad un’altra società che nella prossima stagione giocherà in cadetteria: il Monza. Adriano Galliani, dirigente del club brianzolo, ne ha parlato a Radio Anch’io Sport.

LE SUE PAROLE – “Abbiamo avuto dei contatti con Menez, il quale aveva piacere di venire a Monza, ma ha un età che non ci consente di ingaggiarlo; dovremmo comprare solo giocatori molto giovani. Guardiamo comunque al futuro, riprenderemo la preparazione a luglio per non creare il gap con le squadre di Serie B, che giocheranno tutta l’estate e arriveranno quindi al nuovo campionato più allenati di noi che siamo fermi da febbraio. Faremo amichevoli e allenamenti per arrivare con gambe pronte, cercando poi di trovare ritmo il prima possibile”.

