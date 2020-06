Monza, Brocchi: “Sogno di affrontare il Milan in Serie A”

MILANO – E’ ancora forte in casa Monza la gioia per aver ottenuto una storica promozione in Serie B. La società brianzola, guidata dal duo Berlusconi-Galliani e con Brocchi in panchina, sta già pianificando il mercato per costruire una squadra in grado di competere subito per la promozione nella massima categoria. Proprio una sfida tra Monza e Milan è il grande sogno di Christian Brocchi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “Milan? Spero sempre che possa tornare ai fasti del passato e quindi anche in Europa. Il sogno è sfidarlo in Serie A con il mio Monza”.

