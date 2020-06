Monza, Berlusconi: “Mai dubitato della promozione, ora puntiamo alla Serie A”

MILANO – Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan oggi a capo del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘Il Cittadino di Monza’, esprimendo la propria soddisfazione per l’ufficiale promozione dalla Serie C alla B: “Non ho mai avuto dubbi. Siamo sempre stati in testa al campionato, aumentando via via il vantaggio fino a 16 punti alla ventisettesima giornata, quando abbiamo dovuto fermarci. Allestiremo una squadra per puntare al vertice della Serie B, sperando di approdare il prima possibile nella massima categoria. La promozione dipende da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili faremo del nostro meglio per sfruttarli”.

