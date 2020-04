Moggi: “E’ necessario che il calcio riparta. Spadafora? Se non vuole decidere, si dimetta”

MILANO – Nel corso di un’intervista ai microfoni di TMW, Luciano Moggi ha duramente criticato il comportamento assunto in questi giorni dal Ministro dello Sport Spadafora: “Se i presidenti vogliono riprendere è obbligo del Governo eventualmente stoppare il campionato. Quando uno è Ministro si carica delle responsabilità e come tale deve prendere una decisione, invece Spadafora non lo fa e questo è grave. E’ poco convinto di dare il via libera al campionato, ma non lo dice apertamente e magari vorrebbe che qualcuno dicesse al posto suo di non giocare. Ma è il Governo ad avere l’ultima parola e Spadafora, in qualità di Ministro dello Sport, deve decidere; altrimenti si dimetta. Serve più coraggio: il calcio deve ripartire, se no va in malora”.

