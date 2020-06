Modric: “Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa”

MILANO – Attraverso i microfoni della Gazzetta dello Sport, Luka Modric, centrocampista del Real Madrid ed ex Pallone d’Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, verso il quale non ha mai nascosto la propria simpatia: “Da ragazzino mi immaginavo calciatore rossonero, ma è andata diversamente. Sono dispiaciuto per come stiano andando le cose da alcuni anni: il vero Milan manca all’Italia e all’Europa”.

SULLA SERIE A – “Ci sono diversi giovani promettenti, su tutti Zaniolo che è un talento puro. Cristiano Ronaldo? Ci è mancato al Real per i suoi gol e il suo carisma. E’ una persona da 10 e lode, sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno”.

