Miranchuk, il Milan prova lo scambio, ma la Lokomotiv Mosca…

MILANO – Aleksej Miranchuk è finito nella lista degli acquisti del Milan. Il giocatore della Lokomotiv Mosca piace molto dalle parti di via Aldo Rossi nonostante una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe abbassare inserendo alcune contropartite tecniche. Gli indiziati sarebbero Laxalt e Ricardo Rodriguez, quest’ultimo in prestito al PSV. Il club russo però non sembra essere troppo felice di questa opzione soprattutto per il grande interesse che c’è sul giocatore. In Italia, ad esempio, Miranchuk piace anche all’Atalanta.