Mirabelli: “Ripartenza del calcio? Bravo Lotito ad averci messo la faccia”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio Olympia, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, si è espresso sulla ripresa della stagione calcistica, sottolineando il ruolo svolto da Claudio Lotito: “E’ uno dei migliori dirigenti che abbiamo in Italia, è sempre sul pezzo. Ci ha sempre messo la faccia per arrivare a questa ripartenza, ed è stato bravo a consigliare e a pensare alle migliori soluzioni per il calcio italiano. Qualcuno invece voleva badare più alla classifica e ai propri interessi. La ripartenza del calcio è fondamentale per tutto il Paese”.

