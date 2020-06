Mirabelli: “Milan, André Silva aveva bisogno di tempo. Diventerà uno dei più forti”

MILANO – A Milano non ha avuto fortuna, ma nell’Eintracht sta facendo grandi cose: André Silva è “rinato” in Germania, tanto che il club di Francoforte, in cui attualmente gioca in prestito, sta già pensando di ingaggiarlo a titolo definitivo. Dell’attaccante portoghese ha parlato, ai microfoni di TMW, Massimiliano Mirabelli, il direttore sportivo che nell’estate del 2017 lo portò proprio al Milan.

LE SUE PAROLE – “È giovane ed ha grandi qualità. Però ha bisogno di adattarsi e deve sentire fiducia. Arrivò al Milan dal campionato portoghese, una realtà molto diversa dalla nostra. Aveva fatto bene anche in Nazionale. Magari aveva bisogno di più tempo per integrarsi. In Germania sta facendo molto bene. Di una cosa sono certo: sarà uno degli attaccanti più importanti del futuro. Il tempo lo dimostrerà”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live