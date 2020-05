Mirabelli: “Il calcio è un’industria fondamentale per l’Italia, forse Spadafora non lo sa…”

MILANO – L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha sottolineato quanto sia importante far ripartire il campionato: “Bisogna spiegare al Ministro Spadafora che il calcio è un’industria molto importante, evidentemente questo non l’ha capito bene. Non comprende l’impatto economico provocato dall’industria calcistica in Italia. Mi auguro che si possa ricominciare senza protocolli farlocchi con cui si rischia di fermare tutto dopo pochi giorni. Vorrei vedere se non si giocasse più che cosa succederebbe. Annullare il campionato significa ritornare indietro, al 2019”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...