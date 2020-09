MILANO – Le alte richieste per il difensore serbo (40 milioni di euro), tuttavia, non hanno frenato il club rossonero che può contare su un alleato importante: l’agente del giocatore Fali Ramadani. Al momento i rossoneri hanno offerto 20 milioni di euro, una cifra troppo bassa per cominciare un dialogo con la Fiorentina.