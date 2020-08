Milenkovic, il piano del Milan

MILANO – Rocco Commisso spaventa il Milan con la sua valutazione da 50 milioni per Nikola Milenkovic. Il giocatore serbo infatti sarebbe infatti il rinforzo individuato da Stefano Pioli per la retroguardia rossonera, avendolo già allenato alla Fiorentina. L’idea del Milan è quella di inserire nell’affare Lucas Paquetà: il giocatore, nonostante una stagione non eccellente, piace molto ai toscani. I rossoneri intanto provano a mediare con Fali Ramadani, ovvero l’agente di Milenkovic.

