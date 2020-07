Milanello, presente tutta la dirigenza per congratularsi con Pioli

MILANO – All’indomani della vittoria col Sassuolo e della conferma di Stefano Pioli in panchina, i vertici della società rossonera sono andati a Milanello, dove la squadra si è allenata in mattinata per iniziare subito a preparare la prossima partita, per congratularsi con il tecnico emiliano. Presenti non solo l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore sportivo Frederic Massara e il direttore tecnico Paolo Maldini, ma anche il presidente Paolo Scaroni.

