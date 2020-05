Milanello – Oggi primo allenamento per Rade Krunic

MILANO – Da oggi è possibile per le squadre di calcio allenarsi collettivamente, anche se paradossalmente devono ancora essere disposte le linee guida precise. Come riferisce TMW, questa mattina a Milanello era presente anche Rade Krunic, per la prima volta dalla ripresa ufficiale degli allenamenti post-quarantena. L’unico assente è ancora Franck Kessié, rientrato due giorni fa dalla Costa d’Avorio e sottoposto a quarantena obbligatoria. Nel centro sportivo di Carnago erano presenti anche il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara.

