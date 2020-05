Milanello, doppia sessione e tamponi per tutta la squadra

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione su questa giornata a Milanello: “La mattinata è stata molto importante perché anche il Milan ha sottoposto ai tamponi tutta la squadra. I giocatori hanno svolto una doppia sessione d’allenamento, sempre divisi in due gruppi distinti. I tamponi sono stati fatti per avere la certezza che tutti i giocatori impegnati in questi giorni a Milanello siano sani. C’è stata la prima seduta dell’allenamento alle 9.30, poi il secondo gruppo alle 11.30. La squadra per la prima volta è rimasta a Milanello per il pranzo, sempre rispettando le norme del distanziamento sociale. Nel pomeriggio le sedute saranno alle 14.30 e 15.30. Giovedì verranno ripetuti i tamponi per avere ancora una volta la certezza che non ci siano positivi al virus”.

