Milan, visite mediche per Pierre Kalulu

MILANO – Il nuovo acquisto del Milan si chiama Pierre Kalulu, terzino destro francese prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lione. Questa mattina il classe 2000 si è recato alla clinica La Madonnina per iniziare le consuete visite mediche, che concluderà all’Ambrosiana. Già questo pomeriggio dovrebbe arrivare la firma sul contratto che ufficializzerà il suo passaggio in rossonero.

