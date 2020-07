Milan, vicino il rinnovo di Pobega

MILANO – Al termine della stagione Tommaso Pobega rientrerà al Milan. Dopo un anno trascorso in prestito in Serie B, con la maglia del Pordenone, il centrocampista classe 1999 farà ritorno alla base rossonera. Stando a quel che riferisce gianlucadimarzio.com, le belle prestazioni fornite in Friuli hanno convinto il Milan a rinnovargli il contratto: l’accordo verrà prolungato sino al 2022.

