Milan, vertice con il procuratore di Gabbia e Plizzari

MILANO – A Casa Milan è andato in scena un incontro di poco più di un’ora tra i dirigenti rossoneri e Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari. Entrambi i giocatori sono candidati alla cessione in prestito nella prossima finestra di calciomercato: il difensore ha diverse richieste in Serie A, mentre il portiere piace alla Reggina, fresca di promozione in cadetteria e desiderosa di puntare subito alla massima serie.

