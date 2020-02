Milan-Verona con il blocco del traffico. Ecco le deroghe

MILANO – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso per domani il blocco del traffico a causa degli alti livelli di smog che si sono registrati nelle ultime settimane in città. Per i milanesi una domenica a piedi dalle 10.00 alle 18.00, ma sono previste alcune deroghe soprattutto per chi andrà a San Siro per Milan-Verona. I tifosi potranno raggiungere, dalle 12.00, le aree di sosta del Meazza attraverso dei corridoi esclusi dal blocco del traffico. Anche i parcheggi di interscambio, in corrispondenza delle stazioni periferiche del metrò, sono esclusi.