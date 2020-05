Milan-Verona, chi va in Europa League in caso di stop definitivo? Il punto

MILANO – Con l’eventuale annullamento della stagione, verso cui il governo sembra piuttosto orientato, oltre ad enormi danni economici per tutto il sistema calcistico sorgerebbero anche dei grandi problemi di natura sportiva. Uno dei casi più spinosi in Serie A riguarderebbe il settimo posto, attualmente conteso da Hellas Verona e Milan, con la conseguente qualificazione ai preliminari di Europa League. La squadra rossonera è sopra di una lunghezza, con 36 punti raccolti in 26 partite giocate. Tuttavia i gialloblu hanno disputato una gara in meno e, con 35 punti in 25 partite, hanno una media-punti superiore rispetto al Diavolo che però, dal canto suo, è in vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto all’andata e pareggiato al ritorno. Se si guardassero l’attuale classifica e gli scontri diretti avrebbe la meglio il Milan, se invece venisse premiata la media la spunterebbe il Verona. Insomma, qualora venisse sospesa definitivamente la stagione, scenderebbero sicuramente in campo gli avvocati e quella del settimo posto sarebbe una delle questioni più complesse da risolvere.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...