Milan, una neopromossa vuole Pobega

MILANO – Al termine della stagione Tommaso Pobega rientrerà nella base rossonera. La stagione trascorsa col Pordenone – che può ancora chiudersi con la promozione in Serie A – è stata molto brillante e non a caso le richieste per lui non mancano. Il Milan, dal canto suo, non ha ancora deciso se tenerlo come riserva o cederlo un altro anno in prestito; stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, su di lui ha puntato gli occhi il Crotone, appena promosso nella massima categoria. Un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A, potrebbe essere molto utile per il percorso di crescita del ragazzo, per questo il trasferimento in Calabria è un’ipotesi concreta. Ma intanto poco fa è arrivata anche un’altra pesantissima novità di mercato in casa Milan. Ultim’ora bomba, attenzione: i tifosi rossoneri tremano! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

