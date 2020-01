Milan-Udinese – Rebic: “Contento per la risultato, continuo a lavorare”

MILANO – Ante Rebic ha cambiato la partita del Milan. Il croato ha realizzato una doppietta, i suoi due primi goal in Serie A. Il vice-campione del Mondo, nel post partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN, tra i vari temi toccati c’è stata la prestazione fornita oggi e i nuovi arrivi a Milanello. Ecco cosa ha detto.

:« Io Continuo a lavorare per migliorare, sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto sul campo oggi e per l’occasione che mi è stata data. Sono contento per il goal, ho dimostrato cosa so fare».

Il croato ha poi risposto alla domanda sui nuovi arrivi a Milanello.

:«Sono arrivati tanti giocatori personalità: Ibrahimovic, Begovic, Kjaer e questo sul campo si vede»

Rebic ha poi risposto alla domanda sugli obiettivi stagionali.

«Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, alla giornata, senza porci obiettivi a lungo termine e continuando a lavorare».