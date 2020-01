Milan-Udinese – Pioli: “Oggi abbiamo iniziato, finalmente, a raccogliere”

MILANO – Un Milan a due facce, riesce a vincere, in casa, contro l’Udinese grazie ai goal di Rebic, una doppietta, e quello di Theo Hernandez. Ecco le Parole di Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di DAZN a fine partita.

: « Noi siamo partita un po’ contratti e l’Udinese stava meglio di noi a livello fisico, hanno avuto spesso la meglio nei contrasti. Eravamo un in emergenza dopo la partita di mercoledì in Coppa Italia, ma sono contento dei miei, della prestazione, dell’atteggiamento e la voglia dimostrata. In passato abbiamo lavorato tanto e bene, ma non siamo riuscito a raccogliere quello che avevamo seminato. Oggi invece abbiamo, finalmente, raccolto. L’ Udinese ha coperto bene il campo e ripartiva in contro piede, ci serviva più movimento, rispetto al primo tempo, e un giocatore più vicino a Ibra. Comunque nella prima frazione di gioco abbiamo creato qualcosa di pericoloso, è vero che abbiamo concesso qualcosa ma questo perchè loro erano più brillanti di noi». Pioli ha poi continuato: «I risultati ti danno fiducia e convinzione. Solo a Bergamo non ce la siamo giocata fino alla fine. Lo spirito, però, c’è sempre stato. Noi abbiamo reagito alla grande, ho chiesto in settimana ai miei la partita perfetta, adesso abbiamo maggiore convinzione. Abbiamo il goal, ma dobbiamo continuare a lavorare». La conclusione è stata riservata al ritorno di Ibra in rossonero: «Ibra ha portato spessore, convinzione, determinazione. Era quello che ci serviva e quello che dobbiamo continuare fare».